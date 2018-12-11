Руководитель миссии Voyager 2 рассказал о главных надеждах, связанных с космосом

Научный руководитель миссии Voyager 2, профессор Эдвард Стоун рассказал телеканалу «360», что космический зонд спустя более чем 40 лет в космосе вошел в межзвездную среду, хотя планировалось, что аппарат пробудет в космосе около пяти лет.

По словам профессора, зонд сможет покинуть гелиосферу, однако через какое-то время после выхода из нее Voyager 2 «замолчит», и Земля перестанет получать сигнал. У NASA есть конкретные цели, добавил Стоун, к примеру, кратер на Европе, поверхность Марса.

Кроме того, отметил руководитель миссии, несмотря на то, что Voyager 2 уже выявил важные вещи, без которых представление о Солнечной системе было бы совсем иным, важно продолжать. По его мнению, необходимо искать пути «ускорения процесса». Так, полет к Альфа Центавра может стать реальной возможностью.

Эдвард Стоун уверен, что самые интересные вещи находятся за горизонтом. Однако необходимо понять, присутствует ли вода на других космических телах, это поможет понять природу и саму суть жизни. Он считает, что ученым предстоит узнать, как обеспечить жизнь на орбите, на Марсе и на астероиде. В будущем будет необходимо изучить экосистемы, с которыми предстоит работать, чтобы спустя столетия наладить космический туризм.

Также профессор подчеркнул важность поиска жизни в космосе – такова главная надежда в космосе. По словам Стоуна, человечеству важно понять, как устроена природа, как с научной точки зрения, так и с человеческой.

Космический зонд Voyager 2 запустили в 1977 году. В 1990 году он направился в межзвездное пространство. В декабре 2004 года произошел «сверхзвуковой удар», то есть солнечный ветер, следующий со сверхзвуковой скоростью у границ гелиосферы, замедлил пролет Voyager 2.