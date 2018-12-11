В России появятся электронные трудовые книжки

У россиян в ближайшем будущем, а точнее с 2020 года могут появиться электронные трудовые книжки. Соответствующее предложение внесло на рассмотрение в правительство Министерство труда. Об этом сообщил глава ведомства Максим Топилин.

В Минтруда рассчитывают, что данная норма должна вступить в силу с 1 января 2020 года, когда все работодатели начнут передавать данные своих работников в Пенсионный фонд в режиме онлайн.

В электронной трудовой книжке будет содержаться информация о трудовой деятельности работника (его должности, переводы на другую работу, увольнения, а также основания для прекращения трудового договора).

Начиная с 2021 года трудовые книжки будут вестись исключительно в электронном виде. При этом для работников, которые подадут заявление на ведение книжки в бумажном формате, будут сделаны исключения. Окончательно бумажные трудовые перестанут вести с 1 января 2027 года, сообщает ТАСС.