Адвокат Петросяна рассказал о пропаже 60 картин

В Хамовническом суде Москвы прошло заседание по разделу имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, в результате которого адвокат Сергей Жорин сообщил журналистам, что волшебным образом пропали 60 картин.

«В описи, которую передала представитель Степаненко, не хватает нескольких листов, где находится около 60 картин - неизвестно, они пропали таинственным образом», - отметил он.

По словам Жорина, опись была сделана от руки, поэтому часть объектов не удалось идентифицировать. Адвокат юмориста добавил, что листы могли пропасть либо умышленно, либо случайно, что еще предстоит выяснить.

При этом педставитель Степаненко Елена Забралова от комментариев отказалась.

Напомним, в середине ноября брак между артистами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко был официально расторгнут. Пара прожила вместе 30 лет. О реальных причинах развода юмористы умалчивают.