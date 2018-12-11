ГИБДД решила усложнить правила сдачи экзаменов на права

В ГИБДД выступили с инициативой о возвращении к прежнему порядку сдачи экзаменов на права. При нем будущие водители не должны знать маршрута движения по городу, по которому им предстоит отправиться с автоинспектором, принимающим экзамен.

Такой порядок существовал до 2014 года, после чего список экзаменационных маршрутов появился на сайте ГИБДД, и инструкторы стали «натаскивать» своих учеников заранее.

«Мы предлагаем вернуться к старой схеме, когда только экзаменатор знает маршрут, и он по ходу движения в реальных условиях дает команды экзаменуемому», - заявил начальник отделения экзаменационной работы ведомства Николай Гиляков.

Об этом решении стало известно по итогам семинара по безопасности движения, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что новый экзамен на водительские права будет более строгим и с упором на практическое вождение. Для этого этапы «площадка» и «город» объединят в одну часть. При этом инструкторы в автошколах будут обучать учеников езде по автомагистралям на максимально разрешенной скорости в 110 км/ч.