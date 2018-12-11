Спорткар на огромной скорости влетел в автомобиль с прицепом в Екатеринбурге: видео

В Екатеринбурге спорткар Mercedes-Benz GT AMG на большой скорости врезался в стоявшую в левом ряду Daewoo Nexia с прицепом. В распоряжение сайта E1.ru попали кадры с видеорегистратора машины, которая ехала примерно в сотне метров за Mercedes.

Один из участников аварии, который в момент инцидента находился в Daewoo Nexia, рассказал в соцсетях, что он вместе с коллегами тянул оптический кабель в разделительном бетонном ограждении.

По его словам, левый ряд был перекрыт, на дороге стояли знаки ограничения скорости.

«Водитель Mercedes почему-то ничего этого не заметил и на скорости около сотни километров в час врезался в нашу машину. Он нам сказал, что знаков не видел! Так что даже не пытался затормозить», - заявил мужчина, который стал участником дорожно-транспортного происшествия.

На снимках с места аварии видно, что на Mercedes была летняя резина. В результате ДТП никто не пострадал, несмотря на то, что от удара машину Daewoo Nexia отбросило на два десятка метров.