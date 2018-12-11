Пережили потоп: жилой дом в Кунцево залило кипятком

Жители дома № 8 на улице Екатерины Будановой в Кунцево пережили бессонную ночь на 10 декабря. В подъезде жилого дома прорвало трубу отопления, из-за чего его затопило горячей водой. Судя по видео, которое сделали очевидцы, вода лилась безостановочно по стенам и лестницам.

По словам жительницы дома Ирины Королевой, ЧП произошло в три часа ночи.

«Между этажами прорвало трубу, которая проржавела. Несмотря на то, что у нас были капитальные ремонты нашего дома, трубы не были заменены. Они менялись, по-моему, в 80-х», - цитирует ее радиостанция «Говорит Москва».

По словам женщины, в доме, где произошла авария, до сих пор деревянные перекрытия, ширина между которыми составляет до 70 см. В целях пожарной безопасности они должны быть засыпаны песком, однако, судя по слышимости, между ними скорее пустоты.

Аварию удалось ликвидировать только к утру. После потопа в подъезде повсюду осталась отвалившаяся штукатурка, превратившаяся в одно сплошное месиво.

В настоящий момент в Кунцево проходит реконструкция 47 и 48 кварталов.