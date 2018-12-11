Пранкеры предложили губернатору Калифорнии возглавить Винницкую область

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) сообщили, что разыграли по телефону губернатора Калифорнии Эдмунда Джеральда Брауна-младшего. Они представились украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом и послом Украины в США Валерием Чалым.

Как пишет РИА Новости, условный Гройсман предложил американскому чиновнику пост губернатора Винницкой области от имени президента Украины Петра Порошенко. Калифорнийский губернатор заинтересовался.

«Мы можем это обсудить. Большое спасибо. Мне хотелось бы поподробнее узнать о вашем предложении», - ответил Браун-младший.

Пранкеры также затронули тему «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году.

«Влияние России все-таки минимально, а основное влияние на результаты выборов в США оказывают именно внутренние игроки», - отметил губернатор.

Как отметил Кузнецов, своим розыгрышем они открыли целую серию пранков с американскими губернаторами. По его словам, Вован и Лексус хотят понять, что из себя представляют американские чиновники, а также на чем основываются их антироссийские настроения.