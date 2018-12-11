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Получившего серьезные травмы ведущего НТВ ночью выставили из больницы в Мюнхене

Александра Арсентьева
15:00 11.12.2018
Немецкие врачи предположили, что у него сотрясение мозга и перелом ребер, однако Глускера в полночь выставили на улицу.
Получившего серьезные травмы ведущего НТВ ночью выставили из больницы в Мюнхене
Фото: vadimbrussels, Instagram

Ведущий телеканала НТВ Вадим Глускер при падении на эскалаторе в Мюнхене получил серьезные травмы лица. В больнице ему только зашили рассечение, при этом не стали делать рентген и выписали.

Об инциденте Глускер написал на своей странице в Instagram и приложил несколько фото. На одном из них телеведущий лежит на больничной койке с перевязанной головой, на другом - крупным планом изображен заплывший от удара правый глаз и рассечение на лбу и на носу с правой стороны. По словам 47-летнего журналиста, в аэропорту Мюнхена эскалаторы начинают движение невпопад, поэтому он упал.

Глускер обратился в клинику в Германии. В течение четырех часов журналисту обработали и зашили раны и потом заявили, что он может быть свободен. Он отметил, что при таких травмах всегда делают рентген и МРТ мозга, потому что у человека могут быть скрытые повреждения, которые спустя некоторое время могут серьезным образом сказаться на здоровье.

Кроме того, журналист рассказал, что немецкие врачи предположили, что у него сотрясение мозга и перелом ребер, однако Глускера в полночь выставили на улицу. Журналисту вызвали такси, порекомендовали пить антибиотики и обратиться к лечащему врачу по месту жительства, там же сделать рентген и снять швы.

«Первым рейсом лечу в Брюссель. Прелесть, а не медобслуживание», - отметил он и заявил, что подумывает над тем, чтобы подать на больницу в суд.

Глускер поблагодарил всех своих подписчиков за поддержку, а они пожелали ему выздоровления.

Напомним, Вадим Глускер работает в представительстве канала в Брюсселе. Он является директором и обозревателем. До этого он делал репортажи для программ «Итоги» и «Сегодня».

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