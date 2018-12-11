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Путин открыл памятник Солженицыну в Москве

Андрей Аркадьев
14:24 11.12.2018
Российский лидер посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну в центре Москвы.
Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Президент России Владимир Путин во вторник 11 декабря присутствовал на открытии памятника писателю, лауреату Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну.

«Сегодня мы открываем памятник Александру Исаевичу Солженицыну, нашему выдающемуся соотечественнику, писателю, мыслителю, фронтовику, участнику Великой Отечественной войны и истинному, настоящему патриоту России», - сказал глава государства.

Российский лидер рассказал, что хорошо помнит свои встречи с писателем, «его мудрость, взвешенность, глубокое понимание слова».

На открытии памятника присутствовала вдова писателя Наталия Солженицына и его сыновья. Путин выразил Наталии Солженицыной благодарность «за ее неустанный труд и поистине неоценимый вклад в сохранение наследия» автора.

Бронзовый монумент открыли в Таганском районе Москвы недалеко от Дома русского зарубежья на улице, названной в честь Солженицына. Коллектив скульпторов по руководством народного художника России Андрея Ковальчука изобразил Солженицына в зрелом возрасте с заложенными за спину руками.

Александр Солженицын — писатель и общественный деятель, автор книги «Архипелаг ГУЛАГ», лауреат Нобелевской премии по литературе 1970 года. Он умер в Москве в августе 2008 года на 90-м году жизни. Погребен в некрополе Донского монастыря в Москве.

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