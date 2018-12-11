В Москве дорожные камеры научат различать марки автомобилей

В конце декабря 2018 года камеры на московских дорогах автоматически начнут определять марки автомобилей.

Как рассказали газете «Известия» в Центре организации дорожного движения столицы, для этого будет разработана нейросеть, работать она будет по принципу уже существующей системы распознавания лиц.

Программа сможет распознавать модели, марки и номера машин. Также система способна определить, имеет ли право конкретный автомобиль проезжать по автобусной полосе и не едет ли грузовая машина по запрещенному для нее участку.

В ЦОДД добавили, что это требуется для того, чтобы исключить случаи, когда камера неверно считывает номер, и штраф получает водитель, который не нарушал правила. Кроме того, предполагается, что будет легче вычислить подмену государственных номеров.

Система способна распознавать 103 самые популярные (по версии ЦОДД) в Москве и области марки автомобилей. Разработка программного обеспечения для камер оценивается в 189,2 миллиона рублей. Лицензия на платформу для анализа будет стоить в 25,7 миллиона рублей.