В подмосковном Щелково горит мебельная фабрика: видео
По состоянию на 13.10 по местному времени площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.
Видео: yakin1965, Instagram
В подмосковном Щелково на мебельной фабрике произошел крупный пожар. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.
«В 12.30 по московскому времени объявлен повышенный ранг пожара №2», - говорится в публикации.
По состоянию на 13.10 по местному времени площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, есть пострадавшие.