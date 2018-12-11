В подмосковном Щелково горит мебельная фабрика: видео

В подмосковном Щелково на мебельной фабрике произошел крупный пожар. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

«В 12.30 по московскому времени объявлен повышенный ранг пожара №2», - говорится в публикации.

По состоянию на 13.10 по местному времени площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, есть пострадавшие.

