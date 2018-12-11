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В Кремле прокомментировали статью Bild об удостоверении Штази на имя Путина

Александра Арсентьева
13:42 11.12.2018
«Наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями», - заявил Песков.
В Кремле прокомментировали статью Bild об удостоверении Штази на имя Путина
Фото: Пресс-служба президента РФ

Советский КГБ и министерство государственной безопасности бывшего ГДР (Штази) были партнерскими спецслужбами и могли совершать обмен документами для своих сотрудников. Такое предположение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты Bild о найденном в архивах Штази в Дрездене удостоверения на имя Владимира Путина.

Пресс-секретарь добавил, что сведения об этом лучше получать в Службе внешней разведки России.

«Но могу предположить следующее: как известно, в то время, во времена СССР, КГБ и Штази были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями», - заявил пресс-секретарь главы государства.

В Службе внешней разведки России от комментариев воздержались. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя пресс-бюро СВР.

Как говорится в материале немецкого издания, удостоверение, выданное на имя майора Путина 31 декабря 1985 года, было подписано им лично. Документ продлевался каждый квартал до конца 1989 года. Как заявил руководитель дрезденского отделения по работе с архивами Штази Конрад Фельбер, с данным документом Путин, работавший тогда в дрезденском подразделении КГБ, мог проходить в учреждения органов государственной безопасности ГДР.

Отмечается, что Путин не должен был никому выдавать того, что работал на советскую спецслужбу. Также Фельбер предположил, что наличие этого документа могло значительно облегчать задачу по вербовке агентов в бывшей ГДР.

Напомним, в 1975 году Путин после окончания Ленинградского государственного университета был направлен на работу в Комитет госбезопасности СССР. В 1985 году он был командирован в ГДР в представительство КГБ и до 1990 года работал в Дрездене.

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