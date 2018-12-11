Россиян не станут обязывать устанавливать «умные» счетчики на газ

В правительстве подробно не обсуждался вопрос обязательной установки приборов учета газа в России. Об этом сообщил «Звезде» Илья Джус, пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует газоснабжение в стране.

«Совещание у Козака было посвящено интеллектуальным системам учета прежде всего в электроэнергетике. То есть речь шла об электрических счетчиках. Подробно вопрос введения счетчиков на газовое оборудование в частных домохозяйствах не обсуждался», - подчеркнул Джус.

Он добавил, что после совещания было дано поручение Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС прорабатывать этот вопрос.

«Не обсуждалась сама возможность сделать установку этих приборов учета обязательной, и также не обсуждалась возможность такого рода прибора учета на газовом рынке за счет граждан. Поэтому пока это спекуляции, таких решений нет и эти возможности в правительстве не обсуждались», - добавил Джус.

Напомним, ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что по итогам совещания в правительстве 4 декабря Дмитрий Козак поручил проработать вопрос об обязательной установке счетчиков на газ для населения.

По данным издания, стоимость установки одного такого «умного счетчика» составляет порядка пяти тысяч рублей. Поэтому переход на новое оборудование обошелся бы стране в 130 миллиардов рублей.