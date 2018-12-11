Путин простился с правозащитницей Людмилой Алексеевой
Глава государства поднялся на сцену и возложил цветы, после чего выразил соболезнования родным и близким.
Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Владимир Путин приехал проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая скончалась в минувшую субботу, 8 декабря, на 92-м году жизни. Траурная церемония проходит в Центральном доме журналиста.
Глава государства поднялся на сцену и возложил цветы, после чего выразил слова соболезнования родным и близким.
Людмила Алексеева родилась в 1927 году. Она была одним из самых авторитетных людей в правозащитных кругах, еще в годы хрущевской оттепели оказавшись в рядах советских диссидентов.
В 1970-х Алексеева вошла в состав Московской Хельсинкской группы, а в 1996 году возглавила ее.
На протяжение десяти лет Алексеева была членом комиссии по правам человека. Ее дважды выдвигали на Нобелевскую премию мира.