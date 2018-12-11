Путин простился с правозащитницей Людмилой Алексеевой

Владимир Путин приехал проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая скончалась в минувшую субботу, 8 декабря, на 92-м году жизни. Траурная церемония проходит в Центральном доме журналиста.

Глава государства поднялся на сцену и возложил цветы, после чего выразил слова соболезнования родным и близким.

Людмила Алексеева родилась в 1927 году. Она была одним из самых авторитетных людей в правозащитных кругах, еще в годы хрущевской оттепели оказавшись в рядах советских диссидентов.

В 1970-х Алексеева вошла в состав Московской Хельсинкской группы, а в 1996 году возглавила ее.

На протяжение десяти лет Алексеева была членом комиссии по правам человека. Ее дважды выдвигали на Нобелевскую премию мира.