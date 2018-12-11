Песков назвал неуместными слова Помпео об отправке в Венесуэлу Ту-160

В Кремле считают заявления госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео о стратегических ракетоносцах России Ту-160, отправившихся в Венесуэлу, неуместными и недипломатичными. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это весьма недипломатично. Мы считаем это абсолютно неуместным заявлением», - сказал он, комментируя заявления Помпео. «Может быть, такая оценка со временем последует и в отношении недипломатичных таких реплик и господина Помпео», - добавил представитель Кремля.

Что касается озвученных госсекретарем США обвинений в «разбазаривании государственных средств», которым якобы обернулась отправка в Венесуэлу российских самолетов, Песков отметил, что с такой оценкой Россия не согласна.

«Тем более, наверное, делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, тоже, наверное, не совсем уместно», - добавил пресс-секретарь президента.

По его словам, Россия продолжает поиск конструктивных отношений с заокеанскими партнерами и рассчитывает на взаимность со стороны Соединенных Штатов.

В понедельник, 10 декабря, пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан», два стратегических ракетоносца Ту-160, а также дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС России совершили перелет с аэродромов, находящихся на территории РФ, в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла. В Министерстве обороны отметили, что полет самолетов проходил над акваториями Атлантического океана, Норвежского, Баренцева, Карибского морей в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Позже Помпео в своем Twitter написал, что считает отправку двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу разбазариванием правительствами Российской Федерации и Венесуэлы государственных средств.

В сообщении госсекретаря США говорится, что правительство России направило бомбардировщики через полмира в Венесуэлу. По его словам, народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два коррумпированных правительства «разбазаривают государственные средства и подавляют свободу, пока их граждане страдают».