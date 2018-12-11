Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей
Ведомство также может возбудить еще одно административное дело против компании.
Фото: Christoph Dernbach dpa, Globallookpress
Компания Google оштрафована на полмиллиона рублей за нарушение российского законодательства. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
«Мы сегодня оштрафовали Google на 500 тысяч», - цитирует его «Интерфакс».
По словам Жарова, штраф был наложен на Google после отказа компании подключиться к реестру запрещенных сайтов, чтобы впоследствии исключить их из выдачи.
Глава надзорного ведомства считает, что запрещенную информацию необходимо удалять из поисковика, и добавил, что в случае очередного отказа соблюдать российское законодательство в отношении компании будет возбуждено новое административное дело.
Теперь до конца следующего года его ведомство проверит Facebook и Twitter.