Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей

Компания Google оштрафована на полмиллиона рублей за нарушение российского законодательства. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Мы сегодня оштрафовали Google на 500 тысяч», - цитирует его «Интерфакс».

По словам Жарова, штраф был наложен на Google после отказа компании подключиться к реестру запрещенных сайтов, чтобы впоследствии исключить их из выдачи.

Глава надзорного ведомства считает, что запрещенную информацию необходимо удалять из поисковика, и добавил, что в случае очередного отказа соблюдать российское законодательство в отношении компании будет возбуждено новое административное дело.

Теперь до конца следующего года его ведомство проверит Facebook и Twitter.