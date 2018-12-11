США исключили Россию из списка опасных для посещения стран

Соединенные Штаты исключили Российскую Федерацию из списка стран, поездки в которые американским гражданам не рекомендованы. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Россию перевели в список государств, в которых американцам рекомендуется проявлять повышенную осторожность из-за «терроризма, преследований и произвольного применения местных законов».

Гражданам США решившим приехать в Россию, американские власти порекомендовали следить за информацией в местной прессе и если это необходимо корректировать планы. Кроме того, американцам посоветовали следить за аккаунтами Госдепа в социальных сетях, произвести регистрацию в программе Smart Traveler для помощи в чрезвычайных ситуациях, а также проверять отчеты об уровне преступности в стране.

РФ в список опасных для туристов стран попала в январе 2018 года вместе с Чадом, Нигером, Нигерией, Пакистаном и Турцией.

Внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов делит все государства на четыре категории по «опасности» для американских граждан. В первой предполагается соблюдать обычную осторожность, во второй - повышенную, в страны третьей категории США настоятельно рекомендуют отказаться. Страны четвертой категории американским гражданам посещать запрещено.