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Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Андрей Аркадьев
12:18 11.12.2018
Минимальный размер оплаты труда вырастет на 117 рублей.
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Фото: duma.gov.ru

С 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда вырастет на 117 рублей и будет равен величине прожиточного минимума - 11280 рублей. Рост коснется зарплат около 3,7 миллионов работников.

Закон, устанавливающий новый МРОТ, Государственная дума России приняла во вторник, 11 декабря в третьем окончательном чтении, пишет ТАСС. В первом чтении он был принят еще 23 октября.

Напомним, что механизм ежегодного повышения МРОТ до прожиточного минимума был введен 28 декабря 2017 года. После этого было решено каждый год увеличивать МРОТ, исходя из прожиточного минимума за второй квартал года.

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