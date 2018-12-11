Опрос показал, как украинцы относятся к разрыву договора о дружбе с Россией

Большинство украинцев считают, что разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией не выгоден для их страны.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного телеканалом NewsOne. Телезрителям был задан вопрос, какой стране разрыв договора принесет пользу. Во время прямого эфира в голосовании приняли участие 10 188 человек.

Только семь процентов опрошенных посчитали, что разрыв договора пойдет на благо их стране. Остальные 93% выразили уверенность, что это выгоднее для России.

Напомним, накануне, 10 декабря президент Украины Петр Порошенко прекратил действие договора о дружбе с РФ. Москва назвала решение Киева деструктивным шагом и выразила сожаление.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан в Киеве 31 мая 1997 года сроком на десять лет с автоматическим продлением на следующие десятилетия в случае отсутствий возражений сторон. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года. Документ предполагает стратегическое партнерство стран.