Названы самые недорогие города России для путешествий на Новый год

Скоро наступят новогодние каникулы - целых десять дней отдыха и отличный повод, чтобы совершить путешествия по стране. Эксперты выбрали пять российских городов с самым недорогим жильем на время праздников.

Как сообщает блог сервиса бронирования жилья Tvil.ru, Пермь, Каменск-Уральский в Свердловской области, Белорецк в Башкирии, Смоленск и Рязань вошли в рейтинг городов, популярных для дешевых путешествий в наступающие новогодние праздники.

Для анализа специалисты отобрали только те города, где цена в отелях за две ночи не превышает две тысячи рублей (именно такой срок пребывания и такие деньги предпочитают тратить туристы в новогодние праздники). Отмечается, что при проведении исследования цены в курортных городах не рассматривались.

Так, в Перми жилье обойдется в 1,3 тысячи рублей за двое суток, в Каменске-Уральском - за 1,4 тысячи. Самой дорогой в этом перечне оказалась Рязань - две тысячи за две ночи.