АвтоВАЗ отзывает более 40 тысяч Lada Vesta

АвтоВАЗ отзывает 41,5 тысяч автомобилей Lada Vesta из-за проблем с шинами. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва послужила несертифицированная комплектация автомобилей с шинами основной размерности 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65R15 Formula Energy. Транспортные средства возвращают в сервисные центры для покраски диска запасного колеса. Ремонт компания проведет за свой счет.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с июля прошлого года по декабрь текущего. Владельцы таких машин получат оповещения от АвтоВАЗа о необходимости явиться в сервисные центры.

Третьего декабря АвтоВАЗ отзывал более 1,7 тысячи автомобилей Kalina, Granta и Priora. Выяснилось, что в машинах рулевое колесо и размещенная в нем подушка безопасности могут не соответствовать комплектации и не сочетаться, что приведет к неправильному срабатыванию подушки.