Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановлено после масштабного сбоя

В Москве движение на участке Замоскворецкой линии от станции «Орехово» до станции «Автозаводская» восстановлено и вводится в график. Об этом сообщается на официальной странице в Twitter столичного метрополитена.

Ранее сообщалось, что утром 11 декабря по направлению в центр на южном участке Замоскворецкой линии были увеличены интервалы движения поездов. В результате чего в на станциях образовались крупные давки.

Перед этим в пресс-службе столичного метрополитена заявили о сбоях, произошедших на Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линиях. На этих ветках поезда ходили с увеличенными интервалами.