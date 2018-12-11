Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановлено после масштабного сбоя
Напомним, утром 11 декабря по направлению в центр на южном участке Замоскворецкой линии были увеличены интервалы движения поездов.
Фото: mister_tkd, Twitter
Видео: Александр Дедуренко, Twitter
В Москве движение на участке Замоскворецкой линии от станции «Орехово» до станции «Автозаводская» восстановлено и вводится в график. Об этом сообщается на официальной странице в Twitter столичного метрополитена.
Ранее сообщалось, что утром 11 декабря по направлению в центр на южном участке Замоскворецкой линии были увеличены интервалы движения поездов. В результате чего в на станциях образовались крупные давки.
Перед этим в пресс-службе столичного метрополитена заявили о сбоях, произошедших на Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линиях. На этих ветках поезда ходили с увеличенными интервалами.