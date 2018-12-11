Россиян могут обязать поставить «умные счетчики» на газ

Жителей России, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать устанавливать новое оборудование, пишет «Коммерсант».

По данным издания, стоимость установки одного такого «умного счетчика» составит порядка пяти тысяч рублей, что выше, чем на электроэнергию или воду. Поэтому переход на новое оборудование обойдется стране в 130 миллиардов рублей.

Речь идет об установке интеллектуальных систем учета населению, так как на крупных предприятиях уже действуют сложные системы учета газа.

Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минэкономики и Федеральной антимонопольной службе разработать предложения о внедрении таких систем к марту следующего года.

Об этом говорилось после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии, которое прошло 4 декабря. Представитель Козака Илья Джус отметил, что дано поручение о «первичной проработке вопроса».