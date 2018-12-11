В России пресечена деятельность 37 террористических ячеек

Российские спецслужбы пресекли в 2018 году деятельность 37 ячеек боевиков, которые планировали осуществить теракты на Северном Кавказе. Об этом заявил глава НАК и директор ФСБ Александр Бортников.

Как уточнил Бортников, теракты боевики намеревались провести на территориях Дагестана, Чечни, Ингушетии и Ставрополья.

В общей сложности за год были ликвидировали 65 террористов, включая десятерых главарей бандформирований.

«Задержано 36 главарей, 236 бандитов и 589 пособников», - добавил председатель НАК.

Помимо этого, подчеркнул Бортников, силовики в 2018 году закрыли въезд на территорию России более чем 10 тысячам лиц, которых подозревают в причастности к террористической деятельности.