СМИ: Турция приступила к строительству военной базы в Черном море

Министерство обороны Турции приступило к созданию военно-морской базы на Черном море в районе Трабзона на северо-востоке страны.

Как сообщает телеканал NTV, это будет девятая база ВМС Турции.

Сейчас турецкое государство располагает военно-морскими базами в Искендеруне и Мерсине на Средиземном море, в Фоче и Акзасе на Эгейском море, в Эрегли на Черном море, в Гельджюке на Мраморном море. Кроме того, у Турции есть базы в Стамбуле и Чанаккале, которые находятся в районе проливов Босфор и Дарданеллы.

Телеканал отмечает, что на новой базе ВМС будут работать 200 гражданских и 400 военных специалистов.