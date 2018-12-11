Кожемяко заявил, что перенос столицы ДВФО во Владивосток обеспечит новые рабочие места
Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Олег Кожемяко уверен, что перенос столицы Дальневосточного федерального округа (ДВФО) из Хабаровска во Владивосток приведет к увеличению числа рабочих мест в регионе.
«Энергетические компании, компании, которые занимаются дорожными работами, суды, другие административные органы – это новые рабочие места, возможность здесь и сейчас решить вопросы, не переезжая в другой город», - отметил Кожемяко.
Кроме того, врио главы Приморья считает, что статус столицы ДВФО привлечет в регион дополнительные инвестиции. Он отметил, что Владивосток является торгово-экономическим центром, где проходят форумы, на которые приезжают главы государств.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу Кожемяко по переносу столицы округа из Хабаровска во Владивосток.