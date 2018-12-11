Финансовая дисциплина. Как научиться копить

Одна из базовых потребностей человека – чувствовать себя в безопасности, а в современном мире сюда можно отнести и финансовую безопасность. Любому человеку независимо от количества кредитов и дохода важно иметь резерв, чтобы в случае непредвиденных расходов он мог бы воспользоваться этим неприкосновенным запасом. Как научиться копить с помощью банковских счетов?

«Финансовые сбережения необходимы любому человеку. По классическому правилу их минимальный размер должен быть равен трехмесячному расходу. Если, например, в среднем расход в месяц составляет 50 тысяч рублей, то необходимо иметь 150 тысяч рублей в качестве финансовой подушки безопасности», - отмечает эксперт в области личных финансов, спикер ГБУ «Малый бизнес Москвы» Департамента предпринимательства и инновационного развития Екатерина Гончарова.

Эти средства должны лежать на накопительном счете или банковском вкладе, - это высоколиквидные инструменты, которые позволят не просто сохранить деньги, но и сберечь их от инфляции и даже преумножить. Накопительные счета в последнее время все больше становятся актуальными благодаря тому, что доходность по ним практически сравнялась с доходностью по срочным вкладам.

Удобство накопительного счета заключается прежде всего в том, что это нечто среднее между стандартной дебетовой картой и вкладом, но в отличие от вклада его можно в любой момент открыть, пополнить, снять с него деньги. Обслуживание такого счета является бесплатным, а управлять деньгами можно через приложение на телефоне или через интернет-банк. Главным же преимуществом перед дебетовой картой является начисление процентов на остаток по счету.

Конечно, копить можно и дома, складывая деньги «под матрас», но это как минимум небезопасно, а кроме всего – непрактично. На эти деньги вы не получите доход в виде выплаченных процентов. В то время как деньги, размещенные на счете или вкладе, защищены как минимум от инфляции.

«Имея деньги под матрасом или в кошельке, люди очень быстро спускают их на непредвиденные расходы или на свои текущие нужды и не думают о том, что эту сумму денег необходимо отложить. Если деньги будут на счете или вкладе, то они смогут что-то заработать или частично отбить инфляцию», - отмечает Гончарова.

Есть еще одна немаловажная причина открыть накопительный счет. Она касается прежде всего тех, кто не отличается финансовой дисциплиной. Деньги, которые всегда находятся под рукой, могут быть легко потрачены. Соблазн залезть в отложенные деньги всегда большой в отличие от тех сумм, которые лежат на банковском вкладе или счете.

С чего начать копить?

Если вы хотите начать копить, но не имеете такой привычки, вам как раз подойдет накопительный счет. Именно с него рекомендуется начинать тем, кто хочет в перспективе открыть вклад на крупную сумму с большей доходностью. Подобный продукт предлагает Промсвязьбанк. Доходность такого накопительного счета сопоставима с доходностью по срочным вкладам, а вот удобств в использовании гораздо больше.

«Это очень гибкий инструмент. Для него в отличие от вклада не нужен первоначальный взнос. Его можно открыть, положив всего лишь рубль, и пополнять, когда это удобно. По накопительному счету сумма не фиксируется на определенный срок. Эти средства находятся под рукой, и ими можно всегда воспользоваться. При этом снять деньги можно в любой момент, без потери ранее выплаченных процентов. Это очень важно», - рассказала руководитель Центра депозитных услуг и расчетных сервисов Промсвязьбанка Лидия Хальфиева.

Главное отличие вклада от накопительного счета – размер процентной ставки.

«На вкладе он больше, но если вы снимите деньги до истечения времени работы вклада, то вам их вернут, как правило, по ставке «до востребования». Это практически нулевая, т.е. дополнительный доход средства в этом случае не принесут. Накопительный счет позволяет забрать часть или полную сумму денег, при этом не потеряв ранее выплаченные проценты», - подтвердила Гончарова.

Как использовать накопительный счет и вклад

Статистика показывает, что не у всех хватает силы воли и финансовой дисциплины, чтобы откладывать деньги каждый месяц. Чтобы решить эту проблему, подключите автопополнение накопительного счета, и часть средств с карты, на которую вы получаете зарплату, будет автоматически перечисляться в «копилку». Клиент может заранее установить комфортный ему размер отчислений. В среднем этот платеж составляет 10-15% от зарплаты или денежного довольствия. В дальнейшем клиенту не нужно помнить о платеже и держать это в голове.

«Как правильно копить с помощью накопительных счетов? Все очень просто. В своем финансовом плане, который должен иметь каждый осознанный гражданин, необходимо зафиксировать сумму, которая будет ежемесячно отправляться на накопительный счет», - отмечает Гончарова.

Есть и второй способ накопления. Его принцип заключается в том, что при оплате покупок выбранный процент или сумма с каждого чека будут перечисляться на накопительный счет. Например, с каждой потраченной 1000 рублей 100 рублей начисляются «в копилочку» счета.

Если у вас уже есть опыт накопления, оптимальным подходом является комплексное размещение средств. Например, 100% вашей суммы вы можете разбить 30% и 70%. Первую, меньшую, вы можете положить на накопительный счет, чтобы всегда иметь доступ к деньгам. Основную же часть лучше зафиксировать на вкладе с повышенной доходностью. Сейчас максимальная ставка по вкладам в Промсвязьбанке составляет 7,5% годовых.

Если, например, вы планируете поехать с семьей в отпуск через полгода, то легко сможете накопить на отдых с помощью накопительного счета, не тратя деньги из основной «копилки».

По данным экспертов, люди в основном копят на путешествия, на первоначальный взнос на квартиру, ремонт, на покупку автомобиля; но последние три года наблюдается тенденция, что люди начинают копить деньги на пенсию.