Давка и пробки: на Замоскворецкой линии метро произошел крупный сбой

Масштабный сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии московского метро утром 11 декабря. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.

«На Замоскворецкой линии метро серьезный сбой, на юге нет движения», - уточняется в одном из таких сообщений.

«В метро народу на моей "Коломенской" просто валом», - добавляет еще один пассажир.

Еще одно сообщение из соцсетей: «"Зеленая" ветка - жуткая давка. На "Павелецкой" народ локтями себе выход пробивает. Из вокзала вообще не могут спуститься - проход перерезан толпой поднимающихся».