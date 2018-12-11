Давка и пробки: на Замоскворецкой линии метро произошел крупный сбой
Сбой произошел утром в час пик, из-за чего на станциях скопилось большое количество людей, а возле выходов из метро возникли пробки.
Фото: Eviltube, Twitter
Видео: Александр Дедуренко, Twitter
Масштабный сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии московского метро утром 11 декабря. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.
«На Замоскворецкой линии метро серьезный сбой, на юге нет движения», - уточняется в одном из таких сообщений.
«В метро народу на моей "Коломенской" просто валом», - добавляет еще один пассажир.
Еще одно сообщение из соцсетей: «"Зеленая" ветка - жуткая давка. На "Павелецкой" народ локтями себе выход пробивает. Из вокзала вообще не могут спуститься - проход перерезан толпой поднимающихся».
Типичное #московскоеутро в метро. Это треш, господа pic.twitter.com/3WXBbwbIWh— космический кот (@deng_mei) 11 декабря 2018 г.