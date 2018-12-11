Посольство России призвало США «не закрывать глаза» на подготовку ВСУ в Донбассе

Власти Соединенных Штатов не должны «закрывать глаза», на то, что украинские силовики ведут активную подготовку к наступлению на Донбасс. Об этом сообщает посольство России в США в Facebook.

Отмечается что подготовка у линии разграничения на юго-востоке Украины ведется как военнослужащими ВСУ, так и экстремистскими формированиями. В дипмиссии подчеркивают, что активность украинских силовиков может привести к реализации «кровавого сценария».

Кроме того, в ведомстве призвали Вашингтон признать сам факт наличия американских военных инструкторов в зоне боевых действий в Донбассе. Дипломаты также указали на то, что одна из украинских десантно-штурмовых бригад уже была замечена с нацистской символикой.

«Рассчитываем на то, что США образумят своих подопечных», - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил на брифинге, что украинские силовики планируют прорыв к границам ДНР и России 14 декабря. В подтверждение своих слов он указал, что ВСУ сосредоточили на мариупольском направлении 12 тысяч военнослужащих, более 50 танков, 40 РСЗО, 180 орудий и минометов.