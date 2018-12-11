«Чумный» форт Кронштадта сняли с высоты птичьего полета

«Звезда» публикует кадры форта «Император Александр I», более известного как «Чумный», снятые при помощи беспилотника. Расположенный на искусственном острове на Невской губе объект является одним из важнейших и долговременных оборонительных сооружений, которые входят в систему обороны Кронштадта.

Изначально форт был построен для защиты залива от врагов, но после открытия в конце 1890-х годов возбудителя чумы российское правительство создало на базе объекта специальную комиссию по профилактике и лечению чумы в России.

С 1899 по 1917 годы форт был, по сути, лабораторией по исследованию чумы. Здание на этот период оборудовали системой отопления, лифтами для перевозки подопытных животных, а также установкой для их кремации.

Как известно из архивов, кроликов, морских свинок, обезьян и даже лошадей ученые заражали чумой в надежде извлечь сыворотку крови для разработки вакцины. При этом, несмотря на строгие меры безопасности, в лаборатории произошло две вспышки чумы - в 1904 и 1907 годах. Погибли два врача, еще несколько заболели, но их удалось вылечить. После этого форт и обрел свое прозвище.

К концу 1917 года большая часть полученных в результате исследований данных была передана институтам по всей стране, а лаборатория прекратила свою работу.