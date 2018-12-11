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«Чумный» форт Кронштадта сняли с высоты птичьего полета

Вадим Иванов
09:16 11.12.2018
Построенный для защиты залива от врагов объект на протяжении почти 20 лет был лабораторией по исследованию чумы.

«Звезда» публикует кадры форта «Император Александр I», более известного как «Чумный», снятые при помощи беспилотника. Расположенный на искусственном острове на Невской губе объект является одним из важнейших и долговременных оборонительных сооружений, которые входят в систему обороны Кронштадта.

Изначально форт был построен для защиты залива от врагов, но после открытия в конце 1890-х годов возбудителя чумы российское правительство создало на базе объекта специальную комиссию по профилактике и лечению чумы в России.

С 1899 по 1917 годы форт был, по сути, лабораторией по исследованию чумы. Здание на этот период оборудовали системой отопления, лифтами для перевозки подопытных животных, а также установкой для их кремации.

Как известно из архивов, кроликов, морских свинок, обезьян и даже лошадей ученые заражали чумой в надежде извлечь сыворотку крови для разработки вакцины. При этом, несмотря на строгие меры безопасности, в лаборатории произошло две вспышки чумы - в 1904 и 1907 годах. Погибли два врача, еще несколько заболели, но их удалось вылечить. После этого форт и обрел свое прозвище.

К концу 1917 года большая часть полученных в результате исследований данных была передана институтам по всей стране, а лаборатория прекратила свою работу.

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