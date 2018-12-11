Пять человек погибли в ДТП с участием полицейского в Бурятии
Полицейский, управляя Toyota Camry, допустил столкновение с другой иномаркой.
Видео: СК РФ
В Бурятии произошло крупное ДТП с участием участкового уполномоченного полиции. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Как уточнили в ведомстве, полицейский, управляя Toyota Camry, допустил столкновение с другой иномаркой - Toyota Corona, ехавшей по встречной полосе.
В результате аварии погибли пять человек - все они местные жители, находившиеся во время ДТП в автомобиле Corona. Сам полицейский и его пассажир были госпитализированы.
Специалисты в настоящее время проводят проверку для установления точных причин аварии.