Кожемяко объяснил важность переноса столицы ДВФО во Владивосток
Президент России одобрил инициативу врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко перенести столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.
По словам врио главы Приморья, Владивосток де-факто уже давно является столицей ДВФО. Кожемяко подчеркнул, что почетно и значимо «быть столицей округа, в который также вошли еще два субъекта: Забайкальский край и республика Бурятия». Он отметил, что Владивосток является торгово-экономическим центром, здесь проходят форумы, на которые приезжают главы государств.
«Очень важно, что через наш город будут проходить все торговые и экономические пути. Здесь проводятся форумы экономические, на которые прибывают лидеры ближайших стран. Ежегодно здесь находится на экономическом форуме президент России Владимир Владимирович Путин, а также лидеры стран Японии, Кореи, Китая, Монголии. Это дает определенный стимул. Это мы видим темпам, по которым развивается туризм из соседних государств», - отметил Кожемяко.
Кроме того, врио главы Приморья полагает, что статус столицы принесет региону должное внимание со стороны федеральных властей.