Центры реабилитации для жертв войны откроют по всей Сирии

Центры реабилитации для жертв войны планируется открыть во всех регионах Сирии. Помогать вернуться к нормальной жизни там будут прежде всего тем, кому поддержка и забота сейчас нужна больше всего - детям.

Многие из сирийских детей долгие месяцы находились в плену у террористов, пережили пытки и унижения. Есть среди них и выходцы из стран СНГ. О том, что им пришлось вынести, они рассказали коррспонденту «Звезды» Валентину Гвоздеву.

Напуганные мальчики, с которыми удалось пообщаться нашему журналисту, чудом избежали печальной участи своих сокамерников. Один из них рассказал, что детей, которым исполнилось 15 лет, боевики забирали воевать, а когда те гибли на войне, они привозили тела обратно и показывали другим детям.

Тех, кто не хотел воевать, жестоко избивали и держали взаперти.

В послевоенной Сирии такие жертвы психологического давления боевиков - не редкость. Радикалы, пользуясь тем, что по той или иной причине, дети остались без опеки, готовили из них смертников или бросали на передовую. Работать с такими детьми очень трудно, некоторые из них никогда не бывали в школе, а чужаков и вовсе считают врагами.

«Как только восстановили школу, мы сразу же начали процесс, причем, не столько учебный, сколько воспитательный. Потому что к нам пришли дети, которые росли в среде радикалов. Вначале было очень трудно. Даже во время исполнения нашего национального гимна они смотрели друг на друга и не понимали ничего. Было время, когда они воспринимали нас как врагов. Но время шло и, слава Богу, у нас получилось завоевать их доверие...», - рассказала директор одной из таких школ Амина Харири.

В правительстве Сирии разработали специальную программу по реабилитации детей, освобожденных с подконтрольной боевикам территории. В планах создать и реабилитационный центр, в основном для подростков от 12-ти лет, их перевоспитать сложнее всего. А пока с такими детьми занимаются в обычных школах.

«В нашем центре реабилитации пострадавших во время войны будут работают психологи, а также врачи - представители министерства здравоохранения Сирии. Кроме того, в центре будут преподавать основы религиозного воспитания - настоящие мусульманские ценности, а не те радикальные идеи, которые боевики силой вбивали в сознание маленьких детей», - объяснила заместитель министра комиссии по примирению Диана Хаддур.

Главная задача, стоящая на сегодняшний день, - постепенно вернуть детей к нормальной жизни. Для этого с ними постоянно работают квалифицированные психологи, детей стараются чем-то занять, но главное - это простое человеческое общение. Воспитанников здесь не делят на «своих» и «чужих», и такой подход уже дает первые результаты.