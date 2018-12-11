Российский бизнесмен погиб во время чистки оружия

Бизнесмен, владелей нескольких фитнес-клубов Андрей Еремин погиб в Саратове от огнестрельного ранения. По предварительным данным, несчастный случай произошел, когда он чистил оружие.

Владелец нескольких фитнес-клубов в Саратове и Энгельсе погиб на рабочем месте. Мужчину обнаружили охранники в служебном кабинете спортивно-оздоровительного комплекса. Погибшему было 57 лет.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщает пресс-служба СК РФ.