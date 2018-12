Суд запретил Apple продавать iPhone в Китае

Промежуточный народный суд китайского города Фучжоу запретил продажу ряда моделей смартфонов компании Apple. В список запрещенных моделей вошли iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. При этом разрешено продавать смартфоны, выпущенные в этом году.

Иск к Apple подал производитель микросхем Qualcomm Inc. Он является поставщиком комплектующих для американской компании обвиняет яблочников» в нарушении патентных прав.

В свою очередь Apple подала апелляцию и надеется оспорить решение китайского суда. По данным сотрудников компании, речь идет о патентах, которые не имеют отношения к новой операционной системе, установленной на последних айфонах.

Кроме того, Apple назвала действия Qualcomm незаконными. Компания добавила, что все модели популярной марки телефонов продаются с обновленным программным обеспечением, поэтому их по прежнему можно приобрести в Китае, пишет CNBС.

После того как стало известно о решении китайского суда, акции Apple упали на 2%.