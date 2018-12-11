«Богемская рапсодия» стала самой популярной песней XX века

Песня Bohemian Rhapsody («Богемская рапсодия») британской рок-группы Queen стала самой популярной композицией прошлого века на стриминговых сервисах.

По данным Universal Music Group (UMG), ее прослушали 1,5 миллиарда раз. Во многом такой популярности композиции поспособствовал фильм о британском музыкальном коллективе «Богемская рапсодия», вышедший на экраны в 2018 году и номинированный на премию «Золотой глобус».

Bohemian Rhapsody из альбома A Night At The Opera была написана лидером группы Queen Фредди Меркьюри в 1975 году и стала одним из самых продаваемых синглов в истории рок-музыки.

Она трижды входила в список Hot 100 от Billboard — после релиза в 1975-ом, в марте 1992-го и в ноябре 2018 года.