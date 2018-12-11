Железнодорожный мост с самым длинным пролетом в мире построили в Китае

Китайские инженеры установили последние две опоры и закончили строительство самого длиннопролетного арочного железнодорожного моста в мире, сообщает China Railways.

Мост располагается в провинции Юньнань. Его длина составляет 1024 метра, а ширина – 25 метров. Этот мост спроектирован как четырехпутная ж/д станция. Высокие требования к ширине и устойчивости конструкции были обусловлены сложностью рельефа станции и необходимостью построить ее исключительно на мосту.

В истории это первый случай строительства такого объекта.

Этот мост является ключевым проектом 220-километровой железной дороги Дали-Жуйли, которая считается главным участком китайско-мьянманского международного железнодорожного коридора.

Для строительства этой грандиозной постройки использовали 46 тысяч тонн стали – этого материала бы хватило на возведение шести Эйфелевых башен. Для сборки моста строителям понадобилось 800 тысяч болтов и 922 стальных опоры весом от 20 до 100 тонн.