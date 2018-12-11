СМИ: Меган Маркл будет рожать под гипнозом
Герцогиня хочет прибегнуть к гипнозу для облегчения боли во время родов.
Фото: Stephen Lock, Globallookpress
Супруга принца Гарри Меган Маркл хочет рожать при помощи гипноза для облегчения болезненных ощущений.
Известно, что 37-летней герцогине Сассекской посоветовала рожать естественным путем ее мама, Дориа Рагланд, которая собирается переехать в Великобританию для помощи дочери. Об этом пишет The Sun.
Напомним, королевская семья ожидает появление первенца весной 2019 года.