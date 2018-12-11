Тимошенко обвинила власти Украины в преступлении против своей страны

Киевская власть совершила преступление против своей страны, потому что уверена, что коррупцию невозможно победить. Об этом заявила депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

«Все годы независимости национальная олигархия не просто приближена к власти, а сама и является ею. Это и есть тотальная и абсолютная коррупция. Наверное, главная предпосылка для успешной борьбы с коррупцией - это наличие желания, политической воли с ней бороться. У нынешней власти с этим проблема», - объяснила Тимошенко.

Однако ранее украинские парламентарии попросили Тимошенко ответить на обвинения в коррупции и злоупотреблении властью: вопрос касался в частности средств, которые не были задекларированы во время работы Тимошенко на поставках российского газа по завышенным ценам.