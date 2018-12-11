СМИ: Роскосмос выберет облик сверхтяжелой космической ракеты 19 декабря

Научно-технический совет корпорации «Роскосмос» окончательно определит технический облик будущей российской сверхтяжелой ракеты. Заседание, на котором решится этот вопрос, состоится 19 декабря.

Отмечается, что в ходе мероприятия совет обсудит четыре существующих технических облика космической ракеты. По окончательно выбранному варианту далее будет вестись эскизное проектирование и технико-экономический анализ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли, уже к весне следующего года специалисты подготовят техническое и экономическое обоснование проекта. К осени 2019 года будет закончено эскизное проектирование.

Ранее в Роскосмосе рассказали, когда начнутся летные испытания тяжелой космической ракеты «Ангара-А5В». Первая ракета-носитель повышенной грузоподъемности с водородным разгонным блоком полетит с российского космодрома Восточный в 2026 году.