Правительство Франции подсчитало стоимость введенного чрезвычайного положения

Новые экономические меры, которые ввел президент Франции Эммануэль Макрон, обойдутся стране в восемь-десять миллиардов евро. Об этом стало известно со слов госсекретаря Оливье Дюссо, который выступил в эфире канала BFMTV.

«Мы находимся в процессе тонкой настройки экономических механизмов и думаем, как их финансировать», - заметил чиновник.

Сам Макрон также выступил в эфире телеканала и обозначил чрезвычайность экономического и социального положения в стране. Президент уточнил, что с нового года минимальная зарплата будет повышена на 100 евро, а годовая премия не будет облагаться налогом.

Однако лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что протесты не прекратятся, потому что Макрон не обратил должного внимания на проблемы безработных, пенсионеров, студентов и других подобных социальных групп.

Напомним, акция «желтых жилетов» началась 17 ноября – протестующие выступают против повышения цен на топливо. В ходе демонстраций более 130 человек было ранено, около 720 заключено под стражу.