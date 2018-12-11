Российский посол прокомментировал ситуацию с английской шпиономанией

Россия много раз предлагала Лондону организовать консультации по вопросам кибербезопасности, но великобританский политистеблишмент охвачен шпиономанией. В этой сфере британцы до сих пор отказываются налаживать сотрудничество. Об этом «Известиям» рассказал посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Еще год назад глава российского МИД Сергей Лавров предложил «провести сверку часов» на тему кибербезопасности своему британскому коллеге Борису Джонсону. Но переговоры к продуктивному решению ситуации не привели, со стороны Великобритании видна только подтасовка фактов, утверждает Яковенко.

Посол считает, что Лондон необоснованно отвергает российское предложение по созданию общих правил международной борьбы с киберпреступлениями.