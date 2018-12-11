Суд в США назначил слушания по делу Бутиной на 12 декабря

Суд американского округа Колумбия назначил слушания по делу россиянки Марии Бутиной на 12 декабря. Предполагается, что на этой части процесса арестованная гражданка РФ якобы может признать обвинения по одному или нескольким пунктам.

«Удовлетворить совместное ходатайство о назначении слушаний по изменению заявления признании вины. Слушания назначены на 12 декабря 2018 года в 15:15», - цитирует ТАСС постановление юридической инстанции, зачитанное судьей Тани Чаткэн.

Ранее стало известно, что защита россиянки попросила суд назначить слушания, посвященные сделке со следствием. Адвокаты Бутиной подали это ходатайство совместно с прокуратурой. На данный момент неизвестно, о каких пунктах обвинения и признании идет речь. По словам отца Марии, единственное, что его дочь признает – несвоевременную регистрацию в Минюсте США в качестве иностранного агента.

Гражданка России Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля по обвинению в заговоре и нарушению американского закона об иностранных агентах. По версии российской стороны, обвинения против девушки были сфабрикованы.