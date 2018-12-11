СК начал проверку из-за сбора подписей за выселение онкобольных детей в Москве

Следственный комитет начал проверку по факту сбора подписей за выселение семьи с онкобольными детьми в одном из домов Москвы.

Ранее стало известно, что старшая по подъезду одного из московских жилых домов собирает подписи с соседей, чтобы выселить семью с онкологическими больными детьми, которые арендуют там квартиру. Эта семья приехала в Москву на лечение, а жилплощадь им снимает благотворительный фонд.

В письме женщина указала, что рак является опасным инфекционным заболеванием, и дети могут быть заразны.

«По данному факту следственными органами главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка», - сообщила ТАСС старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.