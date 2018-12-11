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Американцам разрешили ездить в Россию

Вадим Синицын
03:24 11.12.2018
Некоторые регионы Российской Федерации, по версии Госдепа США, по прежнему остаются в «опасной» категории. К таким якобы относятся Северный Кавказ и полуостров Крым.
Американцам разрешили ездить в Россию
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Соединенные Штаты Америки убрали Россию из списка стран, куда гражданам США ездить не рекомендуется. Ранее РФ находилась в третьей категории «опасности» из четырех существующих.

Как говорится в заявлении Государственного департамента США, теперь Российская Федерация находится во второй категории «опасности». Страны из этого списка гражданам Америки посещать можно, однако стоит «соблюдать повышенную осторожность».

Тем не менее, некоторые регионы Российской Федерации, по версии Госдепа США, по прежнему остаются в третьей категории. К таким якобы относятся Северный Кавказ и полуостров Крым.

Внешнеполитическое ведомство США делит все страны на четыре категории по «опасности» для граждан Штатов. В первой предполагается соблюдать обычную осторожность, во второй – повышенную, от поездок в страны третьей категории настоятельно рекомендуется отказаться. Государства или регионы четвертой, последней категории, гражданам США посещать запрещено.

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