Прохожие поймали выпавшую из окна пятого этажа девочку: видео

В Махачкале случайно проходящий мимо дома водитель маршрутного такси Тагир Магомедов и его знакомый поймали девочку, выпавшую из квартиры на пятом этаже. Пятилетняя Айша вылезла из окна в момент, когда ее мама вышла в магазин.

Девочка весит 17 кг, поэтому мужчины рисковали своим здоровьем и жизнью, когда ловили Айшу. Один из мужчин вывихнул кисти рук, но сама девочка получила минимальные травмы – сейчас ее состоянию ничего не угрожает.

Момент чудесного спасения ребенка был записан на камеры видеонаблюдения, установленные на доме.