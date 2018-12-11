Археологи нашли 4000-летнюю настольную игру

Археологи обнаружили вырезанную в скале доску для настольной игры возрастом более 4000 лет. Находка была сделана в Азербайджане на территории Гобустанского заповедника.

Как сообщает Live Science, доска для игры была вырезана прямо на камне в скальном убежище. Предположительно, в одну из самых древних в мире настольных игр играли скотоводы-кочевники, жившие на территории нынешнего Азербайджана тысячи лет назад.

Исследователи назвали находку «58 отверстий» по числу вырезанных лунок. Кроме того, игра может называться «Гончие и шакалы», поскольку похожа на одноименное развлечение, популярное на древнем Ближнем Востоке.

Археолог Говард Картер обнаружил сходство находки с настольной игрой, найденной в гробнице древнеегипетского фараона Аменемхета IV. Правитель жил в XVIII веке до нашей эры, однако азербайджанская версия оказалась на несколько сотен лет древнее.

Предположительно, главной целью игры было достижение финальной точки игровой доски раньше других. Игроки двигались по карте, скорее всего, используя кости для определения пройденных шагов. Некоторые скальные лунки отличаются размером или размечены иначе – возможно, на этих полях вступали в действие какие-то специальные правила игры.