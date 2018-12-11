Российские космонавты впервые вскроют обшивку корабля в открытом космосе

Космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос и проведут там около шести часов. Выход запланирован 11 декабря в 19.05 по московскому времени.

Как сообщили в Роскосмосе, космонавтам предстоит выйти на обшивку корабля «Союза МС-09» и провести осмотр отверстия. Кроме того, Прокопьев и Кононенко заберут с собой фрагменты противометеоритной защиты, чтобы вернуть ее на землю для дальнейшего изучения. Все это необходимо, чтобы понять, каким образом отверстие появилось в корабле.

Выход в открытый космос является опасным мероприятием, поэтому для космонавтов разработали специальную циклограмму, в которой поминутно расписано каждое из действие. Кроме того, если Прокопьев и Кононенко уложатся в срок, то успеют выполнить еще две научных задачи, находясь в открытом космосе.

Само по себе отверстие в обшивке не представляет угрозы возвращению космонавтов на Землю, так как расположено в обшивке бытового отсека, а не в спускаемом аппарате. Корабль уже отремонтировали с внутренней стороны «Союза МС-09», заделав брешь герметиком и удостоверившись в отсутствии утечки воздуха, однако происхождение проблемы еще предстоит установить.