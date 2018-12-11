В Google произошла утечка данных 52,5 млн пользователей

Корпорация Google обнаружила утечку данных более чем 52,5 миллиона пользователей. Она коснулась людей, имеющих аккаунты в социальной сети компании Google+.

Как сообщается в официальном блоге Google, проблема появилась в обновлении программного обеспечения, которое произошло в ноябре. Ее удалось устранить и обнаружить уже через неделю, однако личные данные десятков миллионов пользователей были доступны все это время.

Доступ к информации был предоставлен разработчикам партнерских приложений сети, причем утечка коснулась как личных аккаунтов, так и бизнес-страниц. В Google уверяют, что им не удалось найти следов использования этих данных третьими лицами.

После случившегося корпорация приняла решение ускорить ликвидацию своей социальной сети. Ранее ожидалось, что Google+ прекратит работу в августе 2019 года, однако теперь закрытие проекта перенесли на апрель.