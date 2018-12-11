В США родился теленок размером с кошку

В американском штате Миссисипи родился маленький бычок весом всего 4,5 кг. Внешне он не больше взрослой кошки. Владельцы назвали его Малыш Билл (Lil' Bill) и сразу отнесли к ветеринару. Оказалось, теленок совершенно здоров, хотя обычно его сородичи весят от 22 до 36 кг при рождении.

Маленький теленок уже стал любителем интернет-пользователей. В сети появился хештег #LilBill, под которым люди обсуждают жизнь новорожденного.

Врачи посоветовали владельцам теленка следить за его развитием и тщательно ухаживать за Малышом. Вряд ли он дорастет до обычных размеров, поэтому может и в будущем покорять сердца пользователей интернета, пишет «Ридус».